В Рязанской области объявили второе за сутки метеопредупреждение

Ночью и днем 13 марта на территории области ожидаются снег, метель, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. На дорогах гололедица, днем в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.