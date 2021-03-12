В Рязанской области объявили второе за сутки метеопредупреждение
Ночью и днем 13 марта на территории области ожидаются снег, метель, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. На дорогах гололедица, днем в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.
Вечером в пятницу, 12 марта, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение
Ночью и днем 13 марта на территории области ожидаются снег, метель, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. На дорогах гололедица, днем в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101, 112, единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области —