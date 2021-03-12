Рязанцев предупредили о сильном ветре
До конца суток 12 марта в регионе ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать до 12-17 метров в секунду. Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб
Рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупредупреждение. Сообщение опубликовано на
До конца суток 12 марта в регионе ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать до 12-17 метров в секунду.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 01, 101, 112, диный «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области —