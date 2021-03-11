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ВТБ в Рязанской области увеличил объемы выдачи кредитов наличными на 70%
ВТБ стал абсолютным лидером на рынке по росту доли объема выданных кредитов наличными. По данным розничного бизнеса ВТБ, в январе доля банка на рынке потребкредитования России выросла на 5 п.п., составив рекордные 23,3%.

В январе-феврале клиенты ВТБ в Рязанской области оформили кредиты наличными на сумму свыше 760 млн рублей, что на 70% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в компании.

ВТБ стал абсолютным лидером на рынке по росту доли объема выданных кредитов наличными. По данным розничного бизнеса ВТБ, в январе доля банка на рынке потребкредитования России выросла на 5 п.п., составив рекордные 23,3%.

В январе клиенты ВТБ оформили более 97 тысяч кредитов наличными на сумму свыше 87 млрд рублей. Объем выдач почти в 1,5 раза превышает результат января прошлого года. В феврале ВТБ увеличил эти показатели, оформив более 113 тысяч, кредитов наличными на сумму свыше 99 млрд рублей, что является рекордным показателем для банка за последние два года. Объем выдач практически на 70% превысил результат прошлого февраля. Портфель в данном сегменте впервые превысил 1,5 трлн рублей (рост с начала года на 3,6%).

«Серьезный рост рынка потребкредитования мы отмечали еще в 4 квартале прошлого года. Сегодня можно с уверенностью говорить о восстановлении потребительской активности граждан. Несмотря на традиционно низкий спрос в начале года, в ВТБ продажи потребкредитов второй месяц подряд показывают рост более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичными периодами 2020 года. В связи с таким темпом кредитования отмечу, что для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан», — прокомментировал Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.

По словам эксперта, ВТБ также наблюдает смещение спроса в цифровые каналы, которые позволяют клиентам получить кредит быстрее и без лишнего посещения офиса.

«Мы снизили ставки при оформлении онлайн-заявки дополнительно до 30 апреля и предоставляем дисконт 0,4 п.п. — теперь минимальная ставка со страховой программой составит теперь 6% годовых. Спрос на рынке потребкредитования сохранится, и по итогам 2021 года банк на четверть увеличит объем потребительского кредитования», — добавил Евгений Благинин.

Кредит наличными в ВТБ можно получить на сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет по ставке от 6,4% годовых при условии оформления страхования. Клиенты могут оформить займ по программе «Рефинансирование», которая позволяет объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Оформление заявки возможно в мобильном приложении ВТБ Онлайн, на сайте банка, в контакт-центре или офисе ВТБ.