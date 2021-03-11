Власти назвали сроки весеннего половодья в Рязанской области

Власти назвали сроки весеннего половодья в Рязанской области. Вскрытие рек в Рязанской области ожидается в первой-второй декадах апреля. Уровень подъёма воды может достичь 4,2 — 5,8 метров, что ниже опасной отметки (6,5 метров).

Власти назвали сроки весеннего половодья в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

По предварительным прогнозам, вскрытие рек в Рязанской области ожидается в первой-второй декадах апреля. Уровень подъёма воды может достичь 4,2 — 5,8 метров, что ниже опасной отметки (6,5 метров).

В зоне воздействия весеннего половодья могут оказаться 25 населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях региона.

К ликвидациивесеннего половодья подготовлены более четырех тысяч человек личного состава, около двух тысяч единиц техники, 52 плавсредства, девять беспилотников, две единицы авиатехники, а также подрывная команда.