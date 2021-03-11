В Рязанской области запустили флешмоб к 90-летию комплекса ГТО

Участникам флешмоба нужно в соцсетях загрузить фотографию со своим знаком отличия комплекса ГТО с хештегом #МойЗнакГТО62, а также не забыть про хештеги #90летГТО #СпортНормаЖизни. Под фотографией нужно оставить комментарий с призывом выполнять нормативы комплекса ГТО.

К 90-летию комплекса «Готов к труду и обороне» в Рязанской области запустили флешмоб #МойЗнакГТО62. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Участникам флешмоба нужно в соцсетях загрузить фотографию со своим знаком отличия комплекса ГТО с хештегом #МойЗнакГТО62, а также не забыть про хештеги #90летГТО #СпортНормаЖизни.

Под фотографией нужно оставить комментарий с призывом выполнять нормативы комплекса ГТО.