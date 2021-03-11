В Рязанской области годовалая девочка обварилась кипятком

Ребенок находился на кухне квартиры, на полу помещения стоял таз с кипятком, который мать налила для купания. Трехлетний брат посадил девочку в таз, в это время мать ушла в ванную, чтобы налить и принести холодную воду для разбавления.

В Александро-Невском девочка 2019 года рождения обварилась кипятком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел 8 марта. Ребенок находился на кухне квартиры, на полу помещения стоял таз с кипятком, который мать налила для купания. Трехлетний брат посадил девочку в таз, в это время мать ушла в ванную, чтобы налить и принести холодную воду для разбавления.

Ребенка госпитализировали в ОДКБ имени Дмитриевой в Рязани с диагнозом «термический ожог 2-3 степени». Девочка получила повреждения спины, обеих ягодиц, промежности, поясницы и обеих ног.