В Рязани столкнулись «Хендэ» и «Фольксваген»

33-летний рязанец на Hyundai на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с Volkswagen Polo, которым управлял 47-летний житель города. Водитель Volkswagen Polo обращался за медпомощью.

В среду, 10 марта, в Рязани на проезде Яблочкова у дома №6 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

33-летний рязанец на Hyundai на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с Volkswagen Polo, которым управлял 47-летний житель города.

Водитель Volkswagen Polo обращался за медпомощью. Проводится проверка.