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В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
Уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. Потяева объяснила свою позицию тем, что у женщин большая нагрузка — «совмещать работу и все заботы, которые есть».

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин.

Потяева объяснила свою позицию тем, что у женщин большая нагрузка — «совмещать работу и все заботы, которые есть».

«Предложение о четырехдневной рабочей неделе для женщин должно решать вопрос сохранения зарплаты, но почему аналогичный режим нельзя предложить мужчинам — не ясно», — отметил заместитель председателя федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Напомним, ранее в правительстве уже обсуждали идею введения четырехдневной рабочей недели для населения.