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В ночь на пятницу в Рязанской области ожидается до 29 градусов мороза
По данным синоптиков в пятницу, 12 марта, будет малооблачно, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный 1-6 метров в секунду, днём юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В ночь на пятницу в Рязанской области ожидается до 29 градусов мороза. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков в пятницу, 12 марта, будет малооблачно, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный 1-6 метров в секунду, днём юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -25,-20 градусов, местами до -29 градусов; днем — 5 — 10 градусов мороза.