В ночь на пятницу в Рязанской области ожидается до 29 градусов мороза

По данным синоптиков в пятницу, 12 марта, будет малооблачно, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменный 1-6 метров в секунду, днём юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.