В Госдуме предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников

В Госдуме предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников. Законопроект предусматривает штраф для водителя и кондуктора общественного транспорта в размере от десяти тысяч рублей, а на представителя перевозчика (водителя маршрутки) — до 50 тысяч рублей.

В Госдуме предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

Нилов с другими депутатами ЛДПР предлагает поправки в КоАП с уточнением ответственности за принудительную высадку из транспорта детей без билета, следующих без сопровождения взрослых.

Законопроект предусматривает штраф для водителя и кондуктора общественного транспорта в размере от десяти тысяч рублей, а на представителя перевозчика (водителя маршрутки) — до 50 тысяч рублей.

«Сумма административного штрафа заставит как минимум задуматься каждого, кто посмеет оценивать детское здоровье, а то и жизни билетным рублем в копилку автопарка», — поясняет размеры штрафных санкций Ярослав Нилов.