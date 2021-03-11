В Госдуме предложили штрафовать за высадку детей-безбилетников. Об этом
Нилов с другими депутатами ЛДПР предлагает поправки в КоАП с уточнением ответственности за принудительную высадку из транспорта детей без билета, следующих без сопровождения взрослых.
Законопроект предусматривает штраф для водителя и кондуктора общественного транспорта в размере от десяти тысяч рублей, а на представителя перевозчика (водителя маршрутки) — до 50 тысяч рублей.
«Сумма административного штрафа заставит как минимум задуматься каждого, кто посмеет оценивать детское здоровье, а то и жизни билетным рублем в копилку автопарка», — поясняет размеры штрафных санкций Ярослав Нилов.