В центре Рязани перекроют движение
Из-за работ по монтажу тепловых сетей движение транспорта закроют с 10:00 12 марта до 22:00 30 апреля в районе дома №112 по улице Есенина. На время работ установят дорожные знаки.
В пятницу, 12 марта, перекроют движение на пересечении улиц Есенина (дублер) и Полевой. Об этом сообщил
Из-за работ по монтажу тепловых сетей движение транспорта закроют с 10:00 12 марта до 22:00 30 апреля в районе дома №112 по улице Есенина.
На время работ установят дорожные знаки. Места будут огорожены.