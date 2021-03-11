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Тридцать рязанцев заразились ВИЧ-инфекцией
Заражения зарегистрировали за два месяца. Из них половым путем заразились — 73,3%, при употреблении наркотических веществ — 26,7%.

За два месяца 2021 года в Рязанской области выявили 30 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в областном кожвене.

В январе 2021 года зарегистрировали 11 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Восемь из них заразились половым путем.

В феврале зарегистрировали 19 заражений ВИЧ. Из них 14 пациентов заразились половым путем. Всего за два месяца зарегистрировали 30 человек. Из них половым путем заразились — 73,3%, при употреблении наркотических веществ — 26,7%.

Сдать тест на определение ВИЧ-статуса и получить необходимую информацию можно в региональном центре СПИД, на улице Спортивной дом №9

Телефоны отделения:

  • отдел диспансерного наблюдения и амбулаторного лечения: +7 (4912) 25-88-54;
  • отдел организации эпидемиологического обследования: +7 (4912) 25-46-01;
  • электронная почта: rspid@mail.ru.