Скопинские чиновники пойдут под суд за выдачу сиротам непригодных квартир

Скопинские чиновники пойдут под суд за выдачу сиротам непригодных квартир. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Скопинские чиновники пойдут под суд за выдачу сиротам непригодных квартир. Об этом сообщает пресс-служба областного следкома.

Весной 2020 года скопинская администрация заключила контракт на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После осмотра квартиры комиссия признала ее пригодной для жилья, но по факту помещение не являлось благоустроенным. Квартира не отвечала санитарным и техническим требованиям.

Возбуждено уголовное дело о халатности.