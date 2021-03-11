Скопинские чиновники пойдут под суд за выдачу сиротам непригодных квартир
Скопинские чиновники пойдут под суд за выдачу сиротам непригодных квартир. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Скопинские чиновники пойдут под суд за выдачу сиротам непригодных квартир. Об этом
Весной 2020 года скопинская администрация заключила контракт на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После осмотра квартиры комиссия признала ее пригодной для жилья, но по факту помещение не являлось благоустроенным. Квартира не отвечала санитарным и техническим требованиям.
Возбуждено уголовное дело о халатности.