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Синоптики пообещали погоду «миллион на миллион»
Температура находится на 8-9 градусов ниже нормы марта и соответствует показателям января. Атмосферное давление составит к вечеру 755 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в четверг, 11 марта, москвичей ожидает малооблачная погода с мартовским солнцем без осадков и слабый ветер. Об этом передает РИА Новости.

«Погода миллион на миллион, малооблачная, никаких осадков», — отметил Тишковец.

По его словам, ветры «свернут с северных румбов на юго-западные» и будут минимальными по скорости.

«А днем все-таки мартовское солнце будет немного греть, поэтому температура днем в Москве -6,-8, а в Подмосковье -5, -10», — добавил специалист.

Он также отметил, что температура находится на 8-9 градусов ниже нормы марта и соответствует показателям января. Атмосферное давление составит к вечеру 755 мм ртутного столба, что выше нормы.