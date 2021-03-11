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Рязанского школьника наградили за спасение утопающего
В ноябре 2020 года Максим спас тонувшего в пруду первоклассника Эльмана Ибрагимова. Он подполз к мальчику и вытащил его за плечи из ледяной воды на берег. Награду, кубок и памятный подарок на торжественной линейке школьнику вручил врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков.

Рязанского школьника наградили за спасение утопающего. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В четверг, 11 марта, в селе Нестерово Пителинского района за спасение утопающего наградили ученика четвертого класса Максима Тюрина. Награду, кубок и памятный подарок на торжественной линейке школьнику вручил врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков.

«Поступок героический и недетский. Поэтому не отметить Максима мы просто не могли. И сегодня награждаем его за активную жизненную позицию, проявленный героизм при исполнении гражданского долга, неравнодушие и спасение утопающего ребенка», — рассказал Александр Савуков.

В ноябре 2020 года Максим спас тонувшего в пруду первоклассника Эльмана Ибрагимова. Он подполз к мальчику и вытащил его за плечи из ледяной воды на берег.

Мама Максима, Анна Тюрина, говорит, что сын не считает себя героем. По словам Анны, в тот день мальчик больше всего боялся, что родители запретят ему гулять и будут ругаться.