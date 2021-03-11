Рязанского школьника наградили за спасение утопающего. Об этом
В четверг, 11 марта, в селе Нестерово Пителинского района за спасение утопающего наградили ученика четвертого класса Максима Тюрина. Награду, кубок и памятный подарок на торжественной линейке школьнику вручил врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков.
«Поступок героический и недетский. Поэтому не отметить Максима мы просто не могли. И сегодня награждаем его за активную жизненную позицию, проявленный героизм при исполнении гражданского долга, неравнодушие и спасение утопающего ребенка», — рассказал Александр Савуков.
В ноябре 2020 года Максим спас тонувшего в пруду первоклассника Эльмана Ибрагимова. Он подполз к мальчику и вытащил его за плечи из ледяной воды на берег.
Мама Максима, Анна Тюрина, говорит, что сын не считает себя героем. По словам Анны, в тот день мальчик больше всего боялся, что родители запретят ему гулять и будут ругаться.