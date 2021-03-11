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Рязанская спортсменка привезла две серебряные награды с Первенства России по русским шашкам
Со 2 по 11 марта в Ярославле прошло Первенство России по русским шашкам. Всего на нем в этом году встретились более 100 спортсменов. Соревнования прошли по трем категориям: девушки и юноши до 17, 20, и 27 лет.

Рязанская спортсменка Анастасия Панарина привезла две серебряные награды с Первенства России по русским шашкам. Об этом сообщил региональный минспорт.

Со 2 по 11 марта в Ярославле прошло Первенство России по русским шашкам. Всего на нем в этом году встретились более 100 спортсменов. Соревнования прошли по трем категориям: девушки и юноши до 17, 20, и 27 лет. Среди дисциплин: молниеносная, быстрая и классическая игра.

По итогам соревнований рязанская спортсменка, кандидат в мастера спорта России, Анастасия Панарина привезла 2 серебряные награды: 2 место она завоевала в быстрой программе и молниеносной программе в возрастной категории «юноши и девушки до 17 лет». Спортсменка тренируется под руководством Андрея Чернухина.