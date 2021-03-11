Рязанская полиция спасла девушку

Рязанка вызвала полицию после того, как молодой человек угрожал ей расправой. В отношении 19-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Рязанская полиция спасла девушку. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Рязанка вызвала полицию после того, как молодой человек угрожал ей расправой. Молодая пара отмечала в кафе Международный женский день, где 19-летний парень сильно перебрал с алкоголем. Девушка уговорила его уехать домой, но пьяный мужчина продолжил вести себя агрессивно. После того как рязанка высказала недовольство количеством выпитого, парень схватил ее за горло и пригрозил расправой, если девушка не замолчит. Когда парень уснул, девушка вызвала полицию. Участковые приехали в квартиру на улице Мервинская и усмирили дебошира.

В отношении 19-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.