Рязанская полиция спасла девушку
Рязанка вызвала полицию после того, как молодой человек угрожал ей расправой. В отношении 19-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
Рязанская полиция спасла девушку. Об этом
Рязанка вызвала полицию после того, как молодой человек угрожал ей расправой. Молодая пара отмечала в кафе Международный женский день, где 19-летний парень сильно перебрал с алкоголем. Девушка уговорила его уехать домой, но пьяный мужчина продолжил вести себя агрессивно. После того как рязанка высказала недовольство количеством выпитого, парень схватил ее за горло и пригрозил расправой, если девушка не замолчит. Когда парень уснул, девушка вызвала полицию. Участковые приехали в квартиру на улице Мервинская и усмирили дебошира.
В отношении 19-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.