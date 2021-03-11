РГМЭК подвела итоги энергосбытовой деятельности 2020 года

В 2020 году клиентская база компании увеличилась и в настоящее время составляет 261 тысяч бытовых (+4,0% к 2019 г.) и более 6,6 тысячи (+4,8% к 2019 году) небытовых потребителей. Уровень сбора платежей в 2020 году превысил 100%, что позволило снизить дебиторскую задолженность потребителей компании на 5,7%.

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания подвела итоги энергосбытовой деятельности за 2020 год.

«Объем поставленной электроэнергии в 2020 году составил 1,6 млрд. кВтч, в том числе 546 млн кВтч (34% от всего объема) — вне зоны деятельности РГМЭК как гарантирующего поставщика. Выручка от продаж электроэнергии по сравнению с предыдущим годом выросла на 5,9%. Основное увеличение продаж связано с привлечением на обслуживание новых потребителей в других регионах (+46млн.квтч или +8%) и расширением географии присутствия. В настоящее время РГМЭК осуществляет поставки электроэнергии потребителям во всех федеральных округах России», — говорится в сообщении организации.

В 2020 году клиентская база компании также увеличилась и в настоящее время составляет 261 тысяч бытовых (+4,0% к 2019 г.) и более 6,6 тысячи (+4,8% к 2019 году) небытовых потребителей. Уровень сбора платежей в 2020 году превысил 100%, что позволило снизить дебиторскую задолженность потребителей компании на 5,7%.

В 2020 году РГМЭК продолжила курс на внедрение цифровых технологий для улучшения способов взаимодействия с потребителями. Был обновлен сайт компании и расширены возможности личного кабинета. Запущены новые интерактивные сервисы — чат-бот в мессенджере Viber, онлайн-сервис «Видеоконсультация», а также мобильное приложение «РГМЭК онлайн». Была продолжена активная работа по переводу потребителей-юридических лиц на электронный документооборот, а бытовых потребителей — на получение квитанции в электронном виде.

«Необходимость развития дистанционных форм обслуживания стала для нас очевидной задолго до распространения коронавирусной инфекции, режим самоизоляции лишь ускорил внедрение запланированных сервисов. Сегодня для обращения в РГМЭК практически по любому вопросу не требуется посещения офиса. Рязанцы могут оперативно получить информацию о состоянии своего счёта, узнать задолженность, передать показания прибора учета и совершить платежные операции не выходя из дома, в любых условиях и обстоятельствах. Для клиентов, которые по- прежнему предпочитают общение с сотрудниками РГМЭК, мы реализовали сервис «Видеоконсультация» — отметила директор компании Светлана Волощук.

В компании добавили, что выросло число потребителей, которые выбирают дистанционный формат обслуживания. Так, по заочным каналам обслуживания в 2020 году в компанию поступило 103 тысячи обращений, что составляет 86% от всех обращений потребителей. Число пользователей, зарегистрированных в личном кабинете на сайте РГМЭК. РФ в 2020 году выросло на 87% по сравнению с 2019 годом, увеличилось и количество клиентов, передающих показания счётчиков с помощью мессенджера Viber. 80% небытовых потребителей перешли на электронный формат счета.

С 01.07.2020года РГМЭК приступила к бесплатной установке и замене приборов учета с истекшим сроком межповерочного интервала. Всего заменили 6313 индивидуальных электросчетчиков, а также установили 123 общедомовых прибора учета.