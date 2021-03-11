Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет

Согласно указу, размер выплаты составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Размер выплат будут пересчитывать каждый год.

Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, размер выплаты составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты половины прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75%. Если этого недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума, тогда она составит 100%.

Размер выплат будут пересчитывать каждый год. Перерасчитывать их будут по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.