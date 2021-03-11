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Против отца сестер Хачатурян возбуждено уголовное дело
Против отца сестер Хачатурян возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил один из адвокатов на условиях анонимности. Официальных подтверждений информации не поступало.

Против отца сестер Хачатурян возбуждено уголовное дело. Об этом пишет «РИА Новости».

Один из адвокатов, участвующих в процессе, на условиях анонимности сообщил изданию, что в отношении Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело по статьям — «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание».

Официальных подтверждений информации пока не поступало.

Напомним, три сестры убили своего отца летом 2018 года. Причиной девушки назвали многолетние истязания и насильственные действия со стороны мужчины.

После задержания они рассказали подробности убийства. Против сестер Хачатурян возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. За убийство, совершенное по предварительному сговору им может грозить пожизненное заключение.