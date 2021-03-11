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Проект «Неизвестная Россия» выпустил фильм о Касимове
В ролике рассказали о жизни местных жителей. Некоторые из них живут в аварийных домах, которые признаны памятниками архитектуры. У многих в домах разрушаются стены.

Проект «Неизвестная Россия» выпустил фильм о Касимове. Ролик вышел на YouTube-канале «Настоящее Время. Док» (ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА).

В ролике рассказали о жизни местных жителей. Некоторые из них живут в аварийных домах, которые признаны памятниками архитектуры. У многих в домах разрушаются стены. Местные достопримечательности также находятся в плохом состоянии. Из заброшенных зданий воруют металл, некоторые из них регулярно загораются.

Касимовцы пытаются самостоятельно убирать снег и наледь с улиц города, а также ремонтировать дороги

Местный блогер Дмитрий Детинов в фильме рассказал о ситуации с невывозом мусора из города. Ранее он заявлял, что глава Касимова солгал губернатору.

«Настолько это обидно все понимать, что люди приехали сюда заработать. Нынешний глава администрации и вся его команда. Им неинтересно, что будет дальше», — отметил местный блогер Александр Миронов.