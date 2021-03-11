Приговор многодетного рязанского священника за педофилию оставили без изменений

По версии следствия, 44-летний настоятель храма в Спасском районе совершил сексуальное преступление в отношении пятилетней дочери. Всего у мужчины трое детей. Его приговорили к 12 с половиной годам колонии.

Приговор многодетного рязанского священника за педофилию оставили без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

В среду, 11 марта, суд рассмотрел апелляцию осужденного и оставил приговор без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Напомним, по версии следствия, 44-летний настоятель храма в Спасском районе совершил сексуальное преступление в отношении пятилетней дочери. Всего у мужчины трое детей. Его приговорили к 12 с половиной годам колонии.