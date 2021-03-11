Осуждены чиновники, виновные в смерти девочки после падения на нее футбольных ворот

Осуждены чиновники, виновные в смерти девочки после падения на нее футбольных ворот. Они получили условный срок.

Осуждены чиновники, виновные в смерти девочки после падения на нее футбольных ворот. Об этом сообщает пресс-служба областного следкома.

Тульский суд приговорил начальника отдела по благоустройству и начальника главного управления администрации города к двум и трем годам условного срока за халатность, повлекшей по неосторожности смерть малолетней девочки.

Напомним, трагедия произошла летом 2019 года в поселке Рассвет Тульской области. На 10-летнюю девочку упали футбольные ворота на спортивной площадке. Девочку госпитализировали в Москву, позже она скончалась в больнице.