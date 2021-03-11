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Оправданный по делу об убийстве экс-полицейского оказался похитителем подростка в Скопине
Оправданный по делу об убийстве экс-полицейского и похититель подростка в Скопине оказался одним и тем же человеком. Подсудимого уже отправили под арест по новому уголовному делу.

Оправданный по делу об убийстве экс-полицейского и похититель подростка в Скопине оказался одним и тем же человеком. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Известно, что 1 февраля присяжные оправдали скопинца по делу об убийстве экс-полицейского в собственном гараже в Скопине в 2017 году.

14 февраля скопинец стал фигурантом еще одного дела. Он стал похитителем 17-летнего юноши.

Подсудимого уже отправили под арест по новому уголовному делу.