Названы самые высокооплачиваемые вакансии на «удаленке»

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что на «удаленке» на зарплату выше 200 тысяч рублей могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java. Об этом передает
Зарплату до 300 тысяч предлагают менеджеру по продажам косметологического оборудования. Соискателю нужно будет обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От претендента на место потребовали собственную профильную клиентскую базу.
Разработчику java пообещали от 200 до 250 тысяч рублей в месяц.
Кандидат должен иметь опыт работы от 1,5 лет, разбираться в системе управления версий Git, в системе сборки Maven, Gradle, а также программном интерфейсе REST API.
От 180 тысяч в месяц может получать системный администратор Devops. У него должны быть опыт работы с программным обеспечением Kubernetes, Helm, Ansible и мониторинга прод-окружения.
Программисту 1С-Битрикс готовы платить до 140 тысяч рублей. До 120 тысяч предлагают архитектору паспорта фасада здания.
На зарплату до 100 тысяч может рассчитывать стилист-консультант интернет-магазина.
До 90 тысяч может зарабатывать веб-разработчик Wordpress с опытом работы от двух лет.