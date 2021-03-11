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Названы самые высокооплачиваемые вакансии на «удаленке»
Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что на «удаленке» на зарплату выше 200 тысяч рублей могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java. Зарплату до 300 тысяч предлагают менеджеру по продажам косметологического оборудования.

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что на «удаленке» на зарплату выше 200 тысяч рублей могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java. Об этом передает РИА Новости.

Зарплату до 300 тысяч предлагают менеджеру по продажам косметологического оборудования. Соискателю нужно будет обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От претендента на место потребовали собственную профильную клиентскую базу.

Разработчику java пообещали от 200 до 250 тысяч рублей в месяц.

Кандидат должен иметь опыт работы от 1,5 лет, разбираться в системе управления версий Git, в системе сборки Maven, Gradle, а также программном интерфейсе REST API.

От 180 тысяч в месяц может получать системный администратор Devops. У него должны быть опыт работы с программным обеспечением Kubernetes, Helm, Ansible и мониторинга прод-окружения.

Программисту 1С-Битрикс готовы платить до 140 тысяч рублей. До 120 тысяч предлагают архитектору паспорта фасада здания.

На зарплату до 100 тысяч может рассчитывать стилист-консультант интернет-магазина.

До 90 тысяч может зарабатывать веб-разработчик Wordpress с опытом работы от двух лет.