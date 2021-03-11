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Назначен новый начальник сараевской полиции вместо осужденного Глубоцкого
Он будет контролировать три района — Сараевский, Сапожковский и Ухоловский. Бывшего начальника сараевской полиции осудили за мошенничество.

В отделе МВД России «Сараевский» назначили нового руководителя — подполковника полиции Тимура Митина. Об этом пишет ИД «Пресса».

Митин будет контролировать три района — Сараевский, Сапожковский и Ухоловский.

В органы внутренних дел Тимур Митин пришел в 1994 году. После окончания Рязанского института права и экономики МВД России он стал оперуполномоченным уголовного розыска Советского РОВД Рязани.

В начале 2000-х годов его перевели в уголовный розыск управления внутренних дел, где в последнее время он занимал должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам.

Напомним, бывшего начальника сараевской полиции осудили за мошенничество.