На пожаре в Горроще эвакуировали десять человек

На пожаре в Горроще эвакуировали десять человек. На место выезжало шесть машин и 14 человек.

На пожаре в Горроще эвакуировали десять человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

В четверг, 11 марта, пожар на улице Гоголя удалось ликвидировать в 14:11. Обгорел коридор двухэтажного дома. На пожаре спасли одного человека, еще десять эвакуировали.

На место выезжало шесть машин и 14 человек пожарного расчета. Ранее в соцсетях сообщалось, что на пожаре пострадала собака.