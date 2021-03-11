Мэрия назвала перевозчиков в Рязани, которые снизили количество рейсов

В среду, 10 марта, состоялась рабочая встреча замглавы администрации Владимира Бурмистрова с представителями депутатского корпуса и управления транспорта.

Мэрия назвала перевозчиков в Рязани, которые снизили количество рейсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В среду, 10 марта, состоялась рабочая встреча замглавы администрации Владимира Бурмистрова с представителями депутатского корпуса и управления транспорта.

В ходе совещания были названы перевозчики, которые снизили количество выполняемых рейсов и нарушили утвержденное расписание движения. На отдельных маршрутах среди нарушителей — ИП Кочарян, которым в январе и феврале выполнено 33 процента и 41 процент от плана расписания, ИП Глебов — выпуск порядка 30 процентов от планового количества рейсов, ООО РязаньПассажирТранс — на отдельных маршрутах 29-40 процентов от планового количества, ООО «РТК Возрождение» — 47 процентов от плана, ИП Гирина — 13 процентов в январе и 14 процентов в феврале, ИП Пряхина — 42 процентов и 46 процентов соответственно.

Всем нарушителям направят уведомления, если через месяц они не приведут показатели в норму, их свидетельства на перевозку будут аннулированы.

Средний показатель исполнения расписания у МУП «Управление рязанского троллейбуса» превышает 70 процентов.

По информации МУПа из 88 единиц техники, полученной по соглашению из Москвы, на линию вышли 35. Остальные машины используются как «доноры» для ремонта, из 188 троллейбусов ежедневно на линию выходят 90-92. В следующем квартале их количество планируется увеличить до 102. Из 82 автобусов, находящихся на балансе предприятия, более 60 ежедневно выходит на маршруты. Все машины находятся в рабочем состоянии. Еще 20 автобусов планируется взять в лизинг.

Также Бурмистров поручил управлению транспорта направить в свой адрес служебную записку с указанием причин ненадлежащей работы оператора платных парковок «Ростелеком».