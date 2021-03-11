Эксперт назвал приложения, которые воруют банковские данные
Эксперт назвал приложения, которые воруют банковские данные. В них вшит троян Clast82, способный устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон.
Эксперт назвал приложения, которые воруют банковские данные. Об этом
Доффман рассказал, что речь идет о приложениях для смартфона Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, Tooltipnatorlibrary и QRecorder.
По словам эксперта, в них вшит троян Clast82, способный устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон. Чаще всего код устанавливает вирус AlienBot, который умеет красть банковские данные с телефона.
«Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках», — отметил Доффман.
Пользователям рекомендуют удалить эти приложения, проверить счета и поменять пароль в мобильном банке.