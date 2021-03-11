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Эксперт назвал приложения, которые воруют банковские данные
Эксперт назвал приложения, которые воруют банковские данные. В них вшит троян Clast82, способный устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон.

Эксперт назвал приложения, которые воруют банковские данные. Об этом пишет Life со ссылкой на киберэксперта Зака Доффмана.

Доффман рассказал, что речь идет о приложениях для смартфона Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, Tooltipnatorlibrary и QRecorder.

По словам эксперта, в них вшит троян Clast82, способный устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон. Чаще всего код устанавливает вирус AlienBot, который умеет красть банковские данные с телефона.

«Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках», — отметил Доффман.

Пользователям рекомендуют удалить эти приложения, проверить счета и поменять пароль в мобильном банке.