Иномарку рязанца арестовали за неуплату штрафов

Иномарку рязанца арестовали за неуплату штрафов. С 2019 года мужчина не оплатил 240 штрафов из-за нарушения ПДД на сумму более 180 тысяч рублей.

Иномарку рязанца арестовали за неуплату штрафов. Об этом сообщает пресс-служба областного УФССП.

С 2019 года мужчина не оплатил 240 штрафов из-за нарушения ПДД на сумму более 180 тысяч рублей.

Чтобы принудить мужчину оплатить долг, судебные приставы в присутствии понятых арестовали BMW 520D 2012 года выпуска, оставив автомобиль должнику на ответственное хранение.