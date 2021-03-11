Иномарку рязанца арестовали за неуплату штрафов
Иномарку рязанца арестовали за неуплату штрафов. С 2019 года мужчина не оплатил 240 штрафов из-за нарушения ПДД на сумму более 180 тысяч рублей.
Иномарку рязанца арестовали за неуплату штрафов. Об этом
С 2019 года мужчина не оплатил 240 штрафов из-за нарушения ПДД на сумму более 180 тысяч рублей.
Чтобы принудить мужчину оплатить долг, судебные приставы в присутствии понятых арестовали BMW 520D 2012 года выпуска, оставив автомобиль должнику на ответственное хранение.