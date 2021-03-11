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Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 2021 17:17
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Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 2021 17:01
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Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
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«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
6 марта 11:44
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А что в кино? «Асоциальная сеть», «Бывшая» и другие новинки
Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский фильм «Асоциальная сеть» режиссера Тиллера Расселла рассказывает об уникальном суперзлодее, создавшем в мире даркнета уникальный сайт для преступников. Российский триллер «Бывшая» режиссера Евгения Пузыревского рассказывает историю появления в жизни молодых людей — будущих жениха и невесты, теней прошлого не без помощи интернета. Фантастический триллер «День курка» раскрывает зрителям хорошо знакомую любителям фантастики тему «петли времени».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».