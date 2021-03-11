А что в кино? «Асоциальная сеть», «Бывшая» и другие новинки

Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский фильм «Асоциальная сеть» режиссера Тиллера Расселла рассказывает об уникальном суперзлодее, создавшем в мире даркнета уникальный сайт для преступников. Российский триллер «Бывшая» режиссера Евгения Пузыревского рассказывает историю появления в жизни молодых людей — будущих жениха и невесты, теней прошлого не без помощи интернета. Фантастический триллер «День курка» раскрывает зрителям хорошо знакомую любителям фантастики тему «петли времени».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».