В Рязани массово отключили воду из-за аварии

Воды не будет до b 16:00 и 17:00. В мэрии назвали адреса, по которым отключили воду.

В четверг, 11 марта, в Рязани из-за аварийно-восстановительных работ отключили воду на нескольких улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет до 17:00 по адресам:

улица Добролюбова,

улица 1-й проезд Добролюбова,

улица 3-й проезд Добролюбова,

улица 4-й проезд Добролюбова,

улица 5-й проезд Добролюбова,

улица 6-й проезд Добролюбова,

улица Чехова,

улица Тюленина,

улица Шевцовой,

улица Громовой,

улица Дорожная с проездами,

улица Лесная,

улица 1-й Лесной тупик,

улица 2-й Лесной тупик,

улица 1-й проезд Шевцовой,

улица Новоселковская, дома №№13, 17.

До 16 часов не будет воды по адресам: