В Рязани массово отключили воду из-за аварии
Воды не будет до b 16:00 и 17:00. В мэрии назвали адреса, по которым отключили воду.
В четверг, 11 марта, в Рязани из-за аварийно-восстановительных работ отключили воду на нескольких улицах. Об этом сообщил
Воды не будет до 17:00 по адресам:
- улица Добролюбова,
- улица 1-й проезд Добролюбова,
- улица 3-й проезд Добролюбова,
- улица 4-й проезд Добролюбова,
- улица 5-й проезд Добролюбова,
- улица 6-й проезд Добролюбова,
- улица Чехова,
- улица Тюленина,
- улица Шевцовой,
- улица Громовой,
- улица Дорожная с проездами,
- улица Лесная,
- улица 1-й Лесной тупик,
- улица 2-й Лесной тупик,
- улица 1-й проезд Шевцовой,
- улица Новоселковская, дома №№13, 17.
До 16 часов не будет воды по адресам:
- улица Котовского, дом №1/3,
- улица Щорса, дом №5,
- улица Кутузова, дом №12 корпус 1.