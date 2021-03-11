Еще трое рязанцев скончались от коронавируса

Всего число заражений в регионе достигло 25 166 случаев, с начала пандемии скончались 320 человек. За сутки выздоровели 67 человек, с начала пандемии — 23 286 человек.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали еще 60 случаев коронавируса, скончались три человека. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заражений в регионе достигло 25 166 случаев, с начала пандемии скончались 320 человек. За сутки выздоровели 67 человек, с начала пандемии — 23 286 человек.

В России за сутки заболели 9 270 человек, всего число заболевших достигло 4 360 823. За сутки умерли 459 человек, всего 90 734. За сутки выздоровели 14 006, с начала пандемии — 3 959 533.