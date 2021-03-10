Жительница Шацка оставила годовалую дочь без одежды в машине и уснула

Инцидент произошел 8 января. Об этом сообщил сайт прокуратуры.

Жительница Шацка оставила годовалую дочь в машине. Инцидент произошел 8 января, сообщил сайт прокуратуры.

Выяснилось, что 40-летняя женщина хотела заняться домашними делами. Она вынесла дочь без верхней одежды на улицу и посадила ее в автомобиль одну. Вернувшись в дом, мать выпила алкоголь и уснула.

Ребенок провел на морозе два часа, пока не место не прибыли полицейские. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 125 УК.

Сейчас девочка у бабушки, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.