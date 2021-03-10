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ВТБ: жители ЦФО увеличили траты на цветы и конфеты к 8 марта почти вдвое
В минувшие праздничные выходные жители Центрального федерального округа потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта на 89% больше, чем годом ранее — 27 млн рублей. Спрос на цветы вырос в полтора раза, на сладкие подарки — в два раза.

В минувшие праздничные выходные жители Центрального федерального округа потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта на 89% больше, чем годом ранее — 27 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Спрос на цветы вырос в полтора раза, на сладкие подарки — в два раза.

В магазинах цветов 6-8 марта жители центральной России оставили более 2,5 млн рублей — на 59% больше, чем годом ранее. Траты в кондитерских магазинах выросли ещё более существенно: за три дня на конфеты и тортики для дам было потрачено 24,5 млн рублей, то есть на 93% больше, чем год назад. Непосредственно 8 марта расходы на цветы и сладости оказались на 40% больше прошлогодних показателей. При этом общее количество транзакций выросло на две трети, а на конфеты и пирожные к празднику жители ЦФО тратили за один визит в магазин почти втрое больше, чем на букеты: 1,5 тыс. рублей против 330 рублей.

В целом россияне в праздничные дни увеличили расходы на цветы и сладкие сюрпризы для женщин на 29% - почти до 530 млн рублей, и заходили за ними на четверть чаще, чем годом ранее. По данным эквайринга ВТБ, траты на букеты для близких в России выросли на 48% год к году и составили около 50 млн рублей, а расходы на конфеты и пирожные увеличились на 28%, до 480 млн рублей.

«В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, и корпоративных поздравлений пока проводится меньше, — прокомментировал Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. — Интересно, что за год заметно выросло количество транзакций с помощью банковских карт: за время пандемии эквайринговыми терминалами обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные».