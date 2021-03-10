Видео: рязанец на «Приоре» во время обгона подлетел на куче снега

Рязанец на «Приоре» во время обгона подлетел на куче снега. Видео инцидента разместили очевидцы в соцсетях в среду, 10 марта.

Рязанец на «Приоре» во время обгона подлетел на куче снега. Видео инцидента разместили очевидцы в соцсетях в среду, 10 марта.

Действие происходит в Песочне на улице Советской Армии. На кадрах видно, что Lada Priora поворачивает со второстепенной дороги и старается обогнать с правой стороны автомобиль, идущий впереди.