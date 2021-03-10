В Скопине иностранца наказали за незаконную миграцию

Известно, что мужчина проживал в Скопине и обеспечивал иностранцам незаконное нахождение на территории страны. Его действия пресекли сотрудники УФСБ.

В Рязанской области гражданина Узбекистана наказали за организацию незаконной миграции. Об этом сообщил сайт райсуда.

Известно, что мужчина проживал в Скопине и обеспечивал иностранцам незаконное нахождение на территории страны. Его действия пресекли сотрудники УФСБ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК. Он признал вину, раскаялся и добровольно загладил вред. Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей.