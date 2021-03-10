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В Рязанской области водитель без «прав» уехал с заправки, не заплатив за бензин
В Рязанской области водитель без прав уехал с заправки, не заплатив за бензин. Нарушителем оказался мужчина 1976 года рождения. На него составлен административный протокол, так как при проверке документов установлено, что он ранее был лишен права управления транспортным средством.

В Рязанской области водитель без «прав» уехал с заправки, не заплатив за бензин. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В среду, 10 марта, на АЗС «Лукойл», расположенной на 330 км трассы Р-22 «Каспий», водитель автомобиля Mazda, не расплатившись за полный бак бензина (2300 рублей), уехал с заправки в направлении Москвы.

Полицейские остановили нарушителя. Им оказался мужчина 1976 года рождения. На него составлен административный протокол, так как при проверке документов установлено, что он ранее был лишен права управления транспортным средством.

До окончания следствия автомобиль отправлен на спецстоянку.