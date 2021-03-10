В Рязанской области уничтожили 20 килограммов незаконных овощей и фруктов

На территории оптово-розничной базы в Сасове специалисты обнаружили продукцию, запрещенную к ввозу. Предприниматель Джафаров продавал яблоки, груши и салат без документов и маркировки.