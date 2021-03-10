В Рязанской области повысилась заболеваемость ОРВИ

На прошедшей неделе, с 1 по 8 марта, в Рязанской области показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировали на уровне ниже эпидемического порога на 24,8%.

На прошедшей неделе, с 1 по 8 марта, в Рязанской области показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировали на уровне ниже эпидемического порога на 24,8%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Рязани показатель оказался ниже пороговых значений на 15,7%. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 53,5%. Случаев гриппа не зарегистрировали.