В Рязанской области повысилась заболеваемость ОРВИ
На прошедшей неделе, с 1 по 8 марта, в Рязанской области показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировали на уровне ниже эпидемического порога на 24,8%.
На прошедшей неделе, с 1 по 8 марта, в Рязанской области показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировали на уровне ниже эпидемического порога на 24,8%. Об этом
В Рязани показатель оказался ниже пороговых значений на 15,7%. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 53,5%. Случаев гриппа не зарегистрировали.