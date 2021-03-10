Воспитанников десяти рязанских детсадов переведут в другие учреждения

Речь идет о детсадах №№7, 10, 76, 99, 110, 121, 131, 136, 147, 149, к которым возводятся пристройки. Там планируется ремонт пищеблоков для оптимальной работы учреждений при возросшей нагрузке.

Воспитанников десяти рязанских детсадов переведут в другие учреждения. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет о детсадах №№7, 10, 76, 99, 110, 121, 131, 136, 147, 149, к которым возводятся пристройки. Там планируется ремонт пищеблоков для оптимальной работы учреждений при возросшей нагрузке.

Управлению образования и молодежной политики поручено проработать график вывода детей в другие детские сады на время проведения ремонтных работ.