Воспитанников десяти рязанских детсадов переведут в другие учреждения
Речь идет о детсадах №№7, 10, 76, 99, 110, 121, 131, 136, 147, 149, к которым возводятся пристройки. Там планируется ремонт пищеблоков для оптимальной работы учреждений при возросшей нагрузке.
Воспитанников десяти рязанских детсадов переведут в другие учреждения. Об этом сообщили в мэрии.
Речь идет о детсадах №№7, 10, 76, 99, 110, 121, 131, 136, 147, 149, к которым возводятся пристройки. Там планируется ремонт пищеблоков для оптимальной работы учреждений при возросшей нагрузке.
Управлению образования и молодежной политики поручено проработать график вывода детей в другие детские сады на время проведения ремонтных работ.