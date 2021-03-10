В России появился новый способ мошенничества

Злоумышленники звонят с городского номера и представляются сотрудниками полиции. Они объясняют, что кто-то пытался снять деньги в банке «по нотариально заверенной доверенности». Узнав нужные сведения, мошенники могут похитить средства со счета или карты, оформить кредит или пополнить информацией нелегальные базы данных.

В России появился новый способ мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники звонят с городского номера и представляются сотрудниками полиции. Они объясняют, что кто-то пытался снять деньги в банке «по нотариально заверенной доверенности». Хищение предотвратил сотрудник банка, но надо выяснить, как произошла утечка данных. Далее лжеполицейский начинают выяснять информацию, касающуюся финансовых операций гражданина.

Узнав нужные сведения, мошенники могут похитить средства со счета или карты, оформить кредит или пополнить информацией нелегальные базы данных.

Эксперты поясняют, что при необходимости сотрудники полиции запрашивают сведения напрямую у банка.

По данным Международной полицейской ассоциации, в прошлом году в России было совершено 15 млн мошеннических звонков. Прогноз на текущий год — 19 млн.