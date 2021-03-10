В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -30 градусов
По данным синоптиков, будет малооблачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В ночь на четверг, 11 марта, в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, будет малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -28, -23 градуса, местами до -30 градусов; днем -17, -12 градусов.