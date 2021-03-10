В Архангельске две девушки убили знакомую осколками бутылок

В Архангельске две девушки убили подругу осколками бутылок. Девушкам назначили наказание в виде шести лет и трех месяцев и пяти с половиной лет лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить родителям убитой моральную компенсацию более 4,6 млн рублей.

В Архангельске две девушки убили подругу осколками бутылок. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Летом 2019 года две 17-летние девушки заманили свою знакомую сверстницу в безлюдное место. У железнодорожных путей они убили девушку осколками стеклянных бутылок, после чего надели на голову полиэтиленовый пакет. Также, девушки забрали сотовый телефон убитой и пытались скрыть следы преступления.

Вначале девушки пытались обмануть следователей и сообщили, что убили знакомую из-за заносчивого поведения. Но в ходе следствия, выяснилось, что у них не было мотива.

Девушкам назначили наказание в виде шести лет и трех месяцев и пяти с половиной лет лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить родителям убитой моральную компенсацию более 4,6 млн рублей.