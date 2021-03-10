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Умер советский актер сериала «Рожденная революцией»
Умер советский актер сериала «Рожденная революцией» Иосиф Конопацкий. Об этом сообщила его дочь актриса Ирина Конопацкая на своей страничке в соцсетях.

Умер советский актер сериала «Рожденная революцией» Иосиф Конопацкий. Об этом сообщила его дочь актриса Ирина Конопацкая на своей страничке в соцсетях.

Народный артисти РСФСР Иосиф Конопацкий умер на 96-м году жизни. В театре и кино он проработал 60 лет.

Кинозрителям Конопацкий запомнился благодаря ролям в фильмах «713-й просит посадку», «Иду на грозу», «Начальник Чукотки», «Мятежная застава», «Ход белой королевы», «Рожденная революцией», «Не болит голова у дятла», «Время летать».