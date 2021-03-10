Сотрудники Рязаньэнерго подвели итоги технологических присоединений к сетям в 2020 году

В 2020 году специалистами Рязаньэнерго осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям более 2 100 объектов в различных сферах экономики.

В 2020 году специалистами Рязаньэнерго осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям более 2 100 объектов в различных сферах экономики.

В совокупности энергетиками предоставлено порядка 51 МВт мощностей в строительстве, сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, услуг информации и связи, оптовой и розничной торговле, обеспечении электрической энергией, а также обрабатывающих производствах и других отраслях.

Специалисты Рязаньэнерго подключили к электрическим сетям ряд предприятий и производственных площадок, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона на общую мощность 11 МВт. В частности, свиноводческий комплекс ООО «СПФ Рязань», многоквартирные жилые дома (ИП Хватов Виталий Васильевич), молочно-товарная ферма на 3 600 голов дойного стада ООО «Приокское мясо», завод по производству извести мощностью 192 000 тонн в год ООО «Эко-Золопродукт инвест», завод по производству вермишели быстрого приготовления ООО «Доширак Рязань», производственные объекты ООО «Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика». Присоединено более 1 700 объектов, принадлежащих физическим лицам на общую мощность 20,7 МВт.

«Проведенные работы по технологическому присоединению значительного количества новых потребителей, наша активная деятельность в нынешнем году не только демонстрируют доступность электросетевой инфраструктуры для населения и предприятий региона, этим энергетики вносят свой вклад в развитие экономики и создание новых рабочих мест в 25 районах Рязанской области», — подчеркнул Сергей Котенев, заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье», директор филиала «Рязаньэнерго».