\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-18°
Чтв, 11
-15°
Птн, 12
-13°
ЦБ USD 74.04 -0.22 11/03
ЦБ EUR 87.96 -0.21 11/03
Нал. USD 73.75 / 74.45 14:07
Нал. EUR 87.85 / 88.25 09:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
5 005
«Посмотрели цену и ушли». Как рязанцы реагируют на повышение цен
С конца 2020 года цены в магазинах стали резко расти. Е...
6 марта 11:44
5 803
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 13:43
5 710
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
14 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Сотрудники Рязаньэнерго подвели итоги технологических присоединений к сетям в 2020 году
В 2020 году специалистами Рязаньэнерго осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям более 2 100 объектов в различных сферах экономики.

В 2020 году специалистами Рязаньэнерго осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям более 2 100 объектов в различных сферах экономики.

В совокупности энергетиками предоставлено порядка 51 МВт мощностей в строительстве, сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, услуг информации и связи, оптовой и розничной торговле, обеспечении электрической энергией, а также обрабатывающих производствах и других отраслях.

Специалисты Рязаньэнерго подключили к электрическим сетям ряд предприятий и производственных площадок, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона на общую мощность 11 МВт. В частности, свиноводческий комплекс ООО «СПФ Рязань», многоквартирные жилые дома (ИП Хватов Виталий Васильевич), молочно-товарная ферма на 3 600 голов дойного стада ООО «Приокское мясо», завод по производству извести мощностью 192 000 тонн в год ООО «Эко-Золопродукт инвест», завод по производству вермишели быстрого приготовления ООО «Доширак Рязань», производственные объекты ООО «Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика». Присоединено более 1 700 объектов, принадлежащих физическим лицам на общую мощность 20,7 МВт.

«Проведенные работы по технологическому присоединению значительного количества новых потребителей, наша активная деятельность в нынешнем году не только демонстрируют доступность электросетевой инфраструктуры для населения и предприятий региона, этим энергетики вносят свой вклад в развитие экономики и создание новых рабочих мест в 25 районах Рязанской области», — подчеркнул Сергей Котенев, заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье», директор филиала «Рязаньэнерго».