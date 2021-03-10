СМИ: Правительство хочет активизировать сбор биометрических данных россиян

Для этого в Минцифры планируют ввести «административные меры». В частности, гражданам запретят удаленный доступ к некоторым госуслугам, если в базе не будет их биометрических данных.

Правительство хочет резко активизировать сбор биометрических данных россиян. Об этом пишет « Коммерсант ».

По данным издания, для этого в Минцифры планируют ввести «административные меры». В частности, гражданам запретят удаленный доступ к некоторым госуслугам, если в базе не будет их биометрических данных.

Кроме того, собирать данные намерены не только через банки, но и через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком».

За два года власти рассчитывают увеличить число записей в ЕБС с 164 тысяч до 70 млн. «Эксперты отметили, что преимущества биометрии пока не очевидны, при этом у властей будет больше возможностей для слежки за гражданами», — говорится в сообщении.