Шиловец «успокоил» вспылившую женщину смертельным ранением в сердце

Инцидент произошел в новогодние праздники. Пострадавшая скончалась на месте.

Житель села Боровое Шиловского района зарезал сожительницу. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в новогодние праздники. Пара выпивала и поссорилась. Во время конфликта женщина ударила 49-летнего сожителя табуретом по лицу, а тот схватил нож и ранил ее в грудь, задев легкое и сердце.

После этого мужчина пошел спать, а потерпевшая скончалась. Тело на следующий день обнаружили знакомые пары, которые пришли к ним в гости.

В отношении шиловца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Он частично признал вину, объяснив, что не собирался убивать вспылившую женщину, а только хотел ее «успокоить».

Материалы передали в суд.