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Семья рязанцев осталась без дома после пожара в Полянах
Погорельцам рассказали о всех видах помощи, на которые они могут рассчитывать. Рязанцев также призвали не оставаться равнодушными.

Семья из Рязанской области осталась без дома из-за пожара. Их дом на улице Дачной в Полянах сгорел 7 марта.

«Дом практически выгорел весь. Алла с Сергеем по крупицам его строили, хотели навсегда здесь обосноваться», — написали в группе «Полянское сельское поселение» «ВКонтакте».

Погорельцам рассказали о всех видах помощи, на которые они могут рассчитывать. Рязанцев также призвали не оставаться равнодушными: карта Аллы Николаевны Володиной привязана к номеру +7 (920) 631-66-39.

«Деньги, конечно, очень нужны, ведь их не хватало даже на страховку, когда дом был достроен», — говорится в сообщении.