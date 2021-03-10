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Рязанский радиоуниверситет приглашает абитуриентов на день открытых дверей
Рязанский радиоуниверситет приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей. Он пройдет очно в режиме малых групп 14 марта с 09:30 до 12:00, вход свободный. Подробную информацию можно получить в сообществе Абитуриент РГРТУ.

Рязанский радиоуниверситет приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей. Он пройдет очно в режиме малых групп 14 марта с 09:30 до 12:00, вход свободный. Подробную информацию можно получить в сообществе Абитуриент РГРТУ.

Сотрудники РГРТУ подготовили для абитуриентов серию профориентационных вебинаров.

«Для выпускника школы выбор направления подготовки — сложная и ответственная задача. Мы предлагаем познакомиться с серией профориентационных вебинаров, которые дадут подробную информацию о каждом из факультетов. Надеемся, что вебинары помогут разобраться в многообразии образовательных программ и ответить на большинство возникающих вопросов о направлениях подготовки и специальностях», — отмечают авторы проекта.

В ходе прямых эфиров деканы факультетов, заведующие кафедрами, преподаватели и работодатели рассказали о том:

— чему будут учить, на каком оборудовании, в чем особенности того или иного направления подготовки;

— где работает и сколько зарабатывает выпускник РГРТУ;

— какие экзамены нужны для поступления;

— сколько бюджетных мест выделено в 2021 году на каждое из направлений подготовки и специальность.

Все записи вебинаров сохранены в официальном сообществе Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина.